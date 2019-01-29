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Дані в деклараціях уточнили 14 кандидатів у президенти

Новини » Вибори 2019    29.01.2019 - 12:44
Дані в деклараціях уточнили 14 кандидатів у президенти
Ілюстративне фото (УНІАН)

Перевірку декларацій провели за наявною у НАЗК інформацією та 10 базами даних

Чотирнадцять кандидатів у президенти на виборах-2019 уточнили дані у своїх електронних деклараціях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Так, за погодженням із ЦВК, НАЗК перевіряє відомості упродовж трьох календарних днів за процедурою спеціальної перевірки декларацій претендентів.

Вказано, що на сьогодні перевірено декларації кандидатів: Валентина Наливайченка, Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгенія Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова, Ольги Богомолець, Романа Насірова, Олександра Шевченка, Юрія Бойка, Олега Ляшка, Іллі Киви, Олександра Вілкула, Юлії Тимошенко, Дмитра Добродомова, Руслана Кошулинського, Аркадія Корнацького, Олександра Мороза, Олександра Данилюка, Ігоря Смешка.

"Після перевірки НАЗК кандидати на пост президента України Валентин Наливайченко, Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Геннадій Балашов, Олександр Шевченко, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Ілля Кива, Дмитро Добродомов, Руслан Кошулинський, Олександр Данилюк внесли уточнення та виправили помилки у деклараціях", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що триває перевірка декларацій Сергія Тарути і Володимира Зеленського, які надійшли до агентства 28 січня, а сьогодні розпочато перевірку декларації Інни Богословської.

Так, перевірка відомостей, зазначених у деклараціях кандидатів у президенти, була проведена за наявною в НАЗК інформацією та 10 базами даних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що помилки в деклараціях виправили 4 кандидати в президенти України.

Як писало РБК-Україна, взаємодія Центральної виборчої комісії (ЦВК) з НАЗК під час виборів президента України в березні буде координувати спеціальна робоча група.

Додамо, в понеділок ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти на виборах-2019 Руслана Кошулинського і главу Центру оборонної реформи Олександра Данилюка.

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