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В Дании заявили о готовности позволить США увеличить военное присутствие в Гренландии

Понедельник 03 февраля 2025 19:41
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В Дании заявили о готовности позволить США увеличить военное присутствие в Гренландии Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна может позволить Соединенным Штатам Америки усилить свое военное присутствие в Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как известно, сейчас в Гренландии находится только одна американская военная база, задача которой выявлять ракетные угрозы. Однако Фредериксен, Вашингтон в военном плане может иметь "больше возможностей" на острове.

"Я полностью согласна с американцами, что Арктический регион становится все более важным, когда мы говорим об обороне, безопасности и сдерживании. И можно найти способ обеспечить более сильные следы (США, - ред.) в Гренландии", - сказала она.

Фредериксен отметила, что Дания и НАТО тоже готовы масштабироваться в регионе.

"Итак, если речь идет о безопасности нашей части мира, мы можем найти путь вперед", - подчеркнула Фредериксен повторив, что Гренландия является частью Дании, которая "не продается".

Позиция Трампа по Гренландии

Президент США Дональд Трамп вновь заявлял, что хочет купить Гренландию. Эти его намерения подтвердил и государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, Трамп серьезно настроен на покупку острова Гренландия, который сейчас находится в составе Дании и это является "его приоритетом".

В то же время, в НАТО планируют предложить президенту США Дональду Трампу компромисс по Гренландии. В Альянсе надеются, что это снизит напряженность вокруг дискуссий об острове.

Подробнее о том, что стоит за "планами" Трампа по Гренландии - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Дания Гренландия
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