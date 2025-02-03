У Данії заявили про готовність дозволити США збільшити військову присутність у Гренландії
Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна може дозволити Сполученим Штатам Америки посилити свою військову присутність у Гренландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як відомо, наразі у Гренландії знаходиться лише одна американська військова база, задача якої виявляти ракетні загрози. Однак Фредеріксен, Вашингтон у військовому плані може мати "більше можливостей" на острові.
"Я повністю згодна з американцями, що Арктичний регіон стає все більш важливим, коли ми говоримо про оборону, безпеку та стримування. І можна знайти спосіб забезпечити сильніші сліди (США, - ред.) в Гренландії", - сказала вона.
Фредеріксен зауважила, що Данія та НАТО теж готові масштабуватися в регіоні.
"Отже, якщо мова йде про безпеку нашої частини світу, ми можемо знайти шлях вперед", - наголосила Фредеріксен повторивши, що Гренландія є частиною Данії, яка "не продається".
Позиція Трампа щодо Гренландії
Президент США Дональд Трамп знову заявляв, що хоче купити Гренландію. Ці його наміри підтвердив і державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, Трамп серйозно налаштований на купівлю острова Гренландія, який зараз перебуває у складі Данії і це є "його пріоритетом".
Водночас, у НАТО планують запропонувати президенту США Дональду Трампу компроміс щодо Гренландії. В Альянсі сподіваються, що це знизить напруженість навколо дискусій про острів.
Докладніше про те, що стоїть за "планами" Трампа щодо Гренландії - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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