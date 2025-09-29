В Дании вызвали на службу несколько сотен резервистов из-за инцидентов с дронами, - СМИ

По информации источников издания, на службу вызвали "несколько сотен" резервистов. В повестке прямо сказано, что решение было принято из-за инцидентов с неизвестными дронами. Солдатам поручили явиться как можно быстрее.

Собеседники издания добавляют, что вызов резервистов провели с целью подготовки к возможному их развертыванию на территории Дании.

TV2 обратил внимание, что такие срочные вызовы на службу крайне необычны для Дании.

Официальных данных о количестве резервистов в датской армии, нет, но в 2013 году Главная организация персонала резерва Дании оценила их численность в 3 000 человек.

Председатель Главной организации персонала резерва Дании Йеспер Шнайдер не стал комментировать, когда произошел последний срочный вызов. Он отметил, что резерв регулярно вызывается как для тренировок, так и для выполнения оперативных задач.