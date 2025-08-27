"Это неприемлемо": премьер Дании ответила на попытки влияния США на Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен резко отреагировала на сообщения о возможных попытках лиц из близкого окружения президента США Дональда Трампа влиять на политические процессы в Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.
Фредериксен обсудила ситуацию во время встречи с делегацией Сената США. Она подчеркнула, что Дания воспринимает такие попытки вмешательства очень серьезно и намерена четко донести свою позицию американским коллегам, чтобы избежать любых попыток отрицать факты.
"Мы четко дали понять, что это неприемлемо. И мы очень прямо передадим это нашим коллегам в США, которые могли бы легко отвергнуть это как неправду, если бы это не было так", - заявила Метте Фредериксен.
Ее слова подчеркивают готовность Дании отстаивать суверенитет Гренландии и защищать внутренние процессы от внешнего влияния.
Поводом для обсуждения стали данные о том, что по меньшей мере трое лиц, связанных с Трампом, совершали поездки в Гренландию. Они собирали имена местных жителей, которые потенциально могли бы поддержать идею присоединения острова к США.
Действия американцев собеседники называют "инфильтрацией" и "операциями влияния", направленными на ослабление отношений между Копенгагеном и Нууком. Такие попытки вмешаться во внутренние процессы вызвали серьезное беспокойство в Дании.
С момента своего возвращения в Белый дом в январе Трамп неоднократно подчеркивал, что Соединенные Штаты должны взять под контроль Гренландию из соображений национальной и международной безопасности. Однако это требование было категорически отвергнуто не только Гренландией, но и Данией, при поддержке других европейских стран.
После заявлений Трампа в Гренландии прошли протесты.
Также сообщалось, что в Дании посоветовали Вэнсу изменить тон заявлений по Гренландии и призвали совместно работать над безопасностью в Арктике. Кроме того, министр иностранных дел Дании напомнил, что Гренландия также является частью НАТО.
Накануне Вэнс заявил, что США пока не увеличат количество войск в Гренландии, но нацелены на ее безопасность.