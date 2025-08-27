"Это неприемлемо": премьер Дании ответила на попытки влияния США на Гренландию

Фредериксен обсудила ситуацию во время встречи с делегацией Сената США. Она подчеркнула, что Дания воспринимает такие попытки вмешательства очень серьезно и намерена четко донести свою позицию американским коллегам, чтобы избежать любых попыток отрицать факты.

"Мы четко дали понять, что это неприемлемо. И мы очень прямо передадим это нашим коллегам в США, которые могли бы легко отвергнуть это как неправду, если бы это не было так", - заявила Метте Фредериксен.

Ее слова подчеркивают готовность Дании отстаивать суверенитет Гренландии и защищать внутренние процессы от внешнего влияния.