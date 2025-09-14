В Дании проигнорируют более 20 законов ради завода украинской компании Fire Point

С новой властью правительство Дании получило широкие полномочия, которые позволят ему проигнорировать более 20 законов и нормативных актов для строительства украинского завода по производству оружия в Скридструпе.

С принятием нового закона правительство во главе с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном получило право отменять другие законы и нормативные акты, а также ограничивать право граждан на подачу жалоб, если проект служит важным целям национальной обороны или потребностям чрезвычайного положения гражданского характера.

Украинская компания "Fire Point" планирует построить завод по производству твердого ракетного топлива, что является критически важным компонентом для некоторых мощных украинских ракет.

Для ускорения запуска предприятия будет проигнорировано более 20 различных правил и законов.

Об этом говорится в проекте исполнительного распоряжения, которое Датское управление по вопросам бизнеса направило на консультации.

Эксперты по административному праву выразили обеспокоенность. Профессор Копенгагенского университета Михаэль Гетце отметил, что такая практика "отхода от верховенства права" вызывает вопрос, станет ли это нормой или останется исключительной ситуацией.

Что позволяет закон

Нововведение позволяет правительству отклоняться от других законодательных актов, таких как:

Закон об окружающей среде,

Закон о планировании,

Закон об охране природы.

Также предусмотрена возможность экспроприации для осуществления строительных проектов.

Кроме того, закон упрощает создание заводов украинскими производителями оружия, а также облегчает строительство казарм. Закон имеет срок действия до конца 2028 года.

Его поддержали правительство SVM, Датские демократы, SF, Либеральный альянс, Консерваторы, DF и Датские социал-демократы.