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Дания предложила ЕС план для интеграции Украины в европейскую оборонку

Копенгаген, Воскресенье 26 мая 2024 18:15
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Дания предложила ЕС план для интеграции Украины в европейскую оборонку Фото: Троэльс Лунд Поульсен, министр обороны Дании (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен инициировал совместное обращение в ЕС вместе с коллегами из Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши об интеграции Украины в европейский оборонно-промышленный комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.

В совместном письме министры обороны предложили четыре конкретных направления сотрудничества ЕС с оборонной промышленностью Украины.

"Мы предлагаем как можно быстрее разработать план действий ЕС по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность. Среди прочего это обеспечит доступ Украины к программам ЕС в сфере оборонной промышленности и оборонных инноваций. Усиленная украинская оборонная промышленность имеет важное значение для Украины - и для нашей безопасности поставок в Европе", - заявил датский министр.

Как напомнил Поульсен, Дания была первой страной ЕС, объявившей, что будет инвестировать непосредственно в украинскую оборонную промышленность.

"Это, безусловно, усилит Украину, если больше стран ЕС поддержат датские инвестиции и будут следовать нашему примеру", - добавил он.

Напомним, в начале мая украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ЕС к совместному с Украиной оборонно-промышленному комплексу. Как объяснял министр, это поможет избежать проблем, возникающих из-за использования различных видов оружия и боеприпасов.

А в середине мая СМИ узнали, что Евросоюз разработал собственное соглашение о гарантиях безопасности для Украины, которое, среди прочего, предполагает сотрудничество в оборонной промышленности.

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