Дания предложила ЕС план для интеграции Украины в европейскую оборонку
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен инициировал совместное обращение в ЕС вместе с коллегами из Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши об интеграции Украины в европейский оборонно-промышленный комплекс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.
В совместном письме министры обороны предложили четыре конкретных направления сотрудничества ЕС с оборонной промышленностью Украины.
"Мы предлагаем как можно быстрее разработать план действий ЕС по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность. Среди прочего это обеспечит доступ Украины к программам ЕС в сфере оборонной промышленности и оборонных инноваций. Усиленная украинская оборонная промышленность имеет важное значение для Украины - и для нашей безопасности поставок в Европе", - заявил датский министр.
Как напомнил Поульсен, Дания была первой страной ЕС, объявившей, что будет инвестировать непосредственно в украинскую оборонную промышленность.
"Это, безусловно, усилит Украину, если больше стран ЕС поддержат датские инвестиции и будут следовать нашему примеру", - добавил он.
Напомним, в начале мая украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ЕС к совместному с Украиной оборонно-промышленному комплексу. Как объяснял министр, это поможет избежать проблем, возникающих из-за использования различных видов оружия и боеприпасов.
А в середине мая СМИ узнали, что Евросоюз разработал собственное соглашение о гарантиях безопасности для Украины, которое, среди прочего, предполагает сотрудничество в оборонной промышленности.
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