Дания предложила ЕС план для интеграции Украины в европейскую оборонку

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен инициировал совместное обращение в ЕС вместе с коллегами из Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши об интеграции Украины в европейский оборонно-промышленный комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.

В совместном письме министры обороны предложили четыре конкретных направления сотрудничества ЕС с оборонной промышленностью Украины.

"Мы предлагаем как можно быстрее разработать план действий ЕС по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность. Среди прочего это обеспечит доступ Украины к программам ЕС в сфере оборонной промышленности и оборонных инноваций. Усиленная украинская оборонная промышленность имеет важное значение для Украины - и для нашей безопасности поставок в Европе", - заявил датский министр.

Как напомнил Поульсен, Дания была первой страной ЕС, объявившей, что будет инвестировать непосредственно в украинскую оборонную промышленность.

"Это, безусловно, усилит Украину, если больше стран ЕС поддержат датские инвестиции и будут следовать нашему примеру", - добавил он.