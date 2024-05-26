Данія запропонувала ЄС план для інтеграції України в європейську оборонку
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен ініціював спільне звернення до ЄС разом з колегами з Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів та Польщі щодо інтеграції України в європейський оборонно промисловий комплекс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Данії.
У спільному листі міністри оборони запропонували чотири конкретні напрямки співпраці ЄС з оборонною промисловістю України.
"Ми пропонуємо якнайшвидше розробити план дій ЄС щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість. Серед іншого, це забезпечить доступ України до програм ЄС у сфері оборонної промисловості та оборонних інновацій. Посилена українська оборонна промисловість має важливе значення для України - і для нашої безпеки постачання в Європі", - заявив данський міністр.
Як нагадав Поульсен, Данія була першою країною ЄС, яка оголосила, що буде інвестувати безпосередньо в українську оборонну промисловість.
"Це, безумовно, посилить Україну, якщо більше країн ЄС підтримають данські інвестиції та наслідуватимуть наш приклад", - додав він.
Нагадаємо, на початку травня український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ЄС до спільного з Україною оборонно-промислового комплексу. Як пояснював міністр, це допоможе уникнути проблем, які виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів.
А в середині травня ЗМІ дізналися, що Євросоюз розробив власну угоду про гарантії безпеки для України, яка, серед іншого, передбачає співпрацю в оборонній промисловості.
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