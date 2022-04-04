Данія запровадила мораторій на купівлю російської нафти, - Єрмак

Данія ухвалила рішення про відмову від купівлі нафти у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Приклад для інших - нафтове ембарго має запрацювати, чим раніше, тим краще", - написав Єрмак.

За його словами, Данія запровадила мораторій на купівлю російської нафти.

Раніше ми повідомляли, що в Україні ввели мораторій на виконання будь-яких зобов'язань за боргами РФ і людям, які з нею пов'язані.

Також ми писали, що Єрмак анонсував неприємності для окупантів.

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