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Данія запровадила мораторій на купівлю російської нафти, - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Данія ухвалила рішення про відмову від купівлі нафти у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За його словами, Данія запровадила мораторій на купівлю російської нафти.

"Приклад для інших - нафтове ембарго має запрацювати, чим раніше, тим краще", - написав Єрмак.

Раніше ми повідомляли, що в Україні ввели мораторій на виконання будь-яких зобов'язань за боргами РФ і людям, які з нею пов'язані.

Також ми писали, що Єрмак анонсував неприємності для окупантів.

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