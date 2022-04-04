Дания ввела мораторий на покупку российской нефти, - Ермак

Дания приняла решение об отказе от покупки нефти у РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Пример для других - нефтяное эмбарго должно заработать, чем раньше, тем лучше", - написал Ермак.

По его словам, Дания ввела мораторий на покупку российской нефти.

Ранее мы сообщали, что в Украине ввели мораторий на выполнение любых обязательств по долгам РФ и людям, которые с ней связаны.

Также мы писали, что Ермак анонсировал неприятности для оккупантов.

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