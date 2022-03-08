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В Україні ввели мораторій на виконання будь-яких зобов'язань за боргами РФ і людям, які з нею пов'язані

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Вівторок 08 березня 2022 22:31
В Україні ввели мораторій на виконання будь-яких зобов'язань за боргами РФ і людям, які з нею пов'язані Фото: Україна ввела мораторій на виплату по догах РФ або тим, хто з нею пов'язаний (sputnik by)
Автор: Анна Шиканова

В Україні ввели мораторій на виконання грошових та інших зобов'язань, кредиторами яких є Російська Федерація або особи, які пов'язані з державою-агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.

З метою забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами України у зв'язку з військовою агресією РФ до прийняття та набрання чинності Законом України Про врегулювання відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором, постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 року №187, встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Росія або особи, пов'язані з державою-агресором.

Виняток:

Не застосовується до громадян РФ, які проживають на території України на законних підстав.

Юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни РФ, які проживають на території України на законних підставах.

Юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України за законними підставами.

Хто має право на проживання на території України на законних підставах

  • у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 відмітку про постійну або тимчасову прописку на території України або зареєстрували на території України свій національний паспорт, або
  • посвідка на постійне або тимчасове проживання на території України, або
  • військовий квиток, виданий іноземцю або особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України або
  • Посвідчення біженця або документ, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України "Про громадянство України").

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські полонені відновлюватимуть економіку України.

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