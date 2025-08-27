ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Датская модель" должна стать частью гарантий безопасности для Украины, - Свириденко

Среда 27 августа 2025 19:17
UA EN RU
"Датская модель" должна стать частью гарантий безопасности для Украины, - Свириденко Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Дании Метте Фредериксен (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Татьяна Степанова

"Датская модель" финансирования оружия для Украины должна стать частью будущих гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Как рассказала Свириденко, сегодня она провела "дружеский и конструктивный разговор" с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Главная тема - начало переговоров относительно членства в ЕС.

"Украина готова открыть первые три переговорных кластера уже сейчас, а до конца года - все остальные. Открытие первого станет для украинцев сигналом о необратимости нашей евроинтеграции", - отметила премьер.

Свириденко рассказала Фредериксен, что после переговоров в Вашингтоне Украина работает над рамкой гарантий безопасности.

"Наша позиция четкая: никаких территориальных уступок, ограничений суверенитета или оборонных возможностей", - подчеркнула глава украинского правительства.

В свою очередь Фредериксен подтвердила, что Дания и в дальнейшем будет решительно поддерживать Украину на пути в ЕС и в укреплении обороны.

"Отметила "датскую модель" поддержки оборонного сектора - прозрачный механизм, объединяющий государственное финансирование, вклад партнеров и прямые заказы для украинского ОПК. Такая модель должна стать частью будущих гарантий безопасности для Украины и Европы", - отметила Свириденко.

"Датская модель"

Напомним, в 2024 году партнеры начали закупать оружие для Украины напрямую у отечественных производителей. Первой это сделала Дания, позже к проекту присоединились другие страны, в частности Нидерланды, Швеция, Норвегия, Канада и страны Балтии.

Такая инициатива позволяет одновременно усиливать обороноспособность и поддерживать экономику Украины.

Через "датскую модель" профинансировано производство критически важного вооружения, в частности самоходных артиллерийских установок "Богдана". Такие закупки фокусируются на том, что может быть быстро произведено и применено на фронте - дроны и артиллерия.

В прошлом году по "датской модели" было использовано более 500 млн долларов из общей суммы в 1,5 млрд долларов. Сейчас идет работа по потенциальному расширению возможностей проекта.

В компании "Украинская бронетехника", которая производит бронеавтомобили, дроны, боеприпасы и другую технику, подтвердили РБК-Украина, что "датская модель" на сегодня - это работающий и достаточно эффективный механизм помощи. Она реализуется в двух форматах, в зависимости от источника финансирования.

Первый формат предусматривает, что средства на закупку оружия собираются партнерами - Данией, Норвегией и другими странами. Второй формат - закупки оружия осуществляются за доходы от замороженных российских активов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания Юлия Свириденко Военная помощь Война в Украине Гарантии безопасности
Новости
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы