"Датская модель" должна стать частью гарантий безопасности для Украины, - Свириденко
"Датская модель" финансирования оружия для Украины должна стать частью будущих гарантий безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Как рассказала Свириденко, сегодня она провела "дружеский и конструктивный разговор" с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Главная тема - начало переговоров относительно членства в ЕС.
"Украина готова открыть первые три переговорных кластера уже сейчас, а до конца года - все остальные. Открытие первого станет для украинцев сигналом о необратимости нашей евроинтеграции", - отметила премьер.
Свириденко рассказала Фредериксен, что после переговоров в Вашингтоне Украина работает над рамкой гарантий безопасности.
"Наша позиция четкая: никаких территориальных уступок, ограничений суверенитета или оборонных возможностей", - подчеркнула глава украинского правительства.
В свою очередь Фредериксен подтвердила, что Дания и в дальнейшем будет решительно поддерживать Украину на пути в ЕС и в укреплении обороны.
"Отметила "датскую модель" поддержки оборонного сектора - прозрачный механизм, объединяющий государственное финансирование, вклад партнеров и прямые заказы для украинского ОПК. Такая модель должна стать частью будущих гарантий безопасности для Украины и Европы", - отметила Свириденко.
"Датская модель"
Напомним, в 2024 году партнеры начали закупать оружие для Украины напрямую у отечественных производителей. Первой это сделала Дания, позже к проекту присоединились другие страны, в частности Нидерланды, Швеция, Норвегия, Канада и страны Балтии.
Такая инициатива позволяет одновременно усиливать обороноспособность и поддерживать экономику Украины.
Через "датскую модель" профинансировано производство критически важного вооружения, в частности самоходных артиллерийских установок "Богдана". Такие закупки фокусируются на том, что может быть быстро произведено и применено на фронте - дроны и артиллерия.
В прошлом году по "датской модели" было использовано более 500 млн долларов из общей суммы в 1,5 млрд долларов. Сейчас идет работа по потенциальному расширению возможностей проекта.
В компании "Украинская бронетехника", которая производит бронеавтомобили, дроны, боеприпасы и другую технику, подтвердили РБК-Украина, что "датская модель" на сегодня - это работающий и достаточно эффективный механизм помощи. Она реализуется в двух форматах, в зависимости от источника финансирования.
Первый формат предусматривает, что средства на закупку оружия собираются партнерами - Данией, Норвегией и другими странами. Второй формат - закупки оружия осуществляются за доходы от замороженных российских активов.