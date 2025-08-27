"Датская модель" должна стать частью гарантий безопасности для Украины, - Свириденко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Как рассказала Свириденко, сегодня она провела "дружеский и конструктивный разговор" с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Главная тема - начало переговоров относительно членства в ЕС.

"Украина готова открыть первые три переговорных кластера уже сейчас, а до конца года - все остальные. Открытие первого станет для украинцев сигналом о необратимости нашей евроинтеграции", - отметила премьер.

Свириденко рассказала Фредериксен, что после переговоров в Вашингтоне Украина работает над рамкой гарантий безопасности.

"Наша позиция четкая: никаких территориальных уступок, ограничений суверенитета или оборонных возможностей", - подчеркнула глава украинского правительства.

В свою очередь Фредериксен подтвердила, что Дания и в дальнейшем будет решительно поддерживать Украину на пути в ЕС и в укреплении обороны.

"Отметила "датскую модель" поддержки оборонного сектора - прозрачный механизм, объединяющий государственное финансирование, вклад партнеров и прямые заказы для украинского ОПК. Такая модель должна стать частью будущих гарантий безопасности для Украины и Европы", - отметила Свириденко.