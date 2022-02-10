Данія обговорює з США розміщення американських військових у країні

Уряди Данії та Сполучених Штатів почали переговори про нову оборонну угоду. Зокрема, угода може включати присутність американських військ і військової техніки на данській землі

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За її словами, переговори, які були проведені на прохання Сполучених Штатів, почалися після того, як Вашингтон в останні роки зміцнив військову співпрацю з Норвегією і країнами Балтії.

"Така угода безпосередньо між США і Данією відкриє можливості для нової співпраці і діяльності в ряді окремих військових областей в Данії. Це може включати розміщення американських солдатів в Данії", - заявила Фредеріксен.