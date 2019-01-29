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Данія вимагає від ЄС ввести санкції проти Росії через агресію в Азовському морі

Данія закликає РФ звільнити українських моряків

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен

Самуэльсен рассказал, что 

"ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России. Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС", - заявил Самуэльсен.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский Союз ожидает от России немедленного освобождения задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.

Напомним, на Совете Россия-НАТО союзники Североатлантического альянса призвали РФ освободить незаконно задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Добавим, Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета Ассамблеи, в котором осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения незаконно удерживаемых в России украинцев.

До этого Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову.

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