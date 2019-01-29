Данія вимагає від ЄС ввести санкції проти Росії через агресію в Азовському морі

Данія закликає РФ звільнити українських моряків
Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен
Самуэльсен рассказал, что
"ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России. Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС", - заявил Самуэльсен.
Ранее РБК-Украина писало, что Европейский Союз ожидает от России немедленного освобождения задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.
Напомним, на Совете Россия-НАТО союзники Североатлантического альянса призвали РФ освободить незаконно задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Добавим, Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета Ассамблеи, в котором осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения незаконно удерживаемых в России украинцев.
До этого Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову.