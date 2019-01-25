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ПАРЄ засудила відсутність прогресу у звільненні утримуваних в РФ українців

Новини » Політика    25.01.2019 - 12:16
ПАРЄ засудила відсутність прогресу у звільненні утримуваних в РФ українців
Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

ПАРЄ проголосувала за річний звіт Моніторингового комітету Асамблеї

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проголосувала за річний звіт Моніторингового комітету Асамблеї, в якому засудила відсутність прогресу в питанні звільнення незаконно утримуваних у Росії українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника української делегації Володимира Ар'єва в Facebook.

У ПАРЄ вимагають від РФ виконати всі резолюції Асамблеї щодо військової агресії проти України.

"Ввечері ПАРЄ зробила контрольний в Росію: проголосувала ще одну доповідь - річний звіт моніторингового комітету. Вимоги: виконати всі резолюції Асамблеї щодо військової агресії проти України, повторення вимоги (другий раз за день) звільнити захоплені в Керченській протоці кораблі і екіпаж і припинити перешкоджати вільному судноплавству", - повідомив Ар'єв.

Крім того, ПАРЄ засудила відсутність прогресу в питанні звільнення українців, незаконно утримуваних на території РФ, анексованого Криму і окупованого Донбасу.

Нагадаємо, вчора, 24 січня, Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову.

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