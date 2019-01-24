ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Омбудсмен попросила голів ОДА допомогти родинам українських моряків

Новини » Суспільство    24.01.2019 - 20:26
Омбудсмен попросила голів ОДА допомогти родинам українських моряків
Фото: родичі моряків у АПУ 4 грудня (president.gov.ua)

Денісова закликала провести у кожній області акції на підтримку моряків

Уповноважена Верховної ради з прав Людини Людмила Денісова надіслала звернення до голів обласних державних адміністрацій щодо підтримки членів сімей військовополонених, які проживають у різних областях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

Як зазначається, омбудсмен попросила зробити усе можливе, щоб моряки та їхні сім’ї відчували постійну підтримку.

"Я переймаюся питаннями родичів наших хлопців, які утримуються в полоні РФ. Тому запропонувала головам обладміністрацій сприяти проведенню у кожному регіоні акцій на підтримку наших моряків, нагадати про агресію РФ, привернути увагу громадян і міжнародної спільноти до тих, кого незаконно утримують у російських в’язницях. Буду вдячна за реакцію на мої листи", - написала Денісова.

Омбудсмен попросила голів ОДА допомогти родинам українських моряківНагадаємо, президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером закликав його посилити зусилля для звільнення всіх українських заручників. 

РБК-Україна писало, що українська делегація на дебатах у ПАРЄ закликала ввести "Азовський пакет санкцій" проти Росії через захоплення українських суден і моряків в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. 

Денісова просить Москалькову допомогти Бекірову Поранених українських військових планують перевести в Лефортовське СІЗО, - Денісова
Новини України морякиДенисова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся