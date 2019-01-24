Омбудсмен попросила голів ОДА допомогти родинам українських моряків

Фото: родичі моряків у АПУ 4 грудня (president.gov.ua)

Денісова закликала провести у кожній області акції на підтримку моряків

Уповноважена Верховної ради з прав Людини Людмила Денісова надіслала звернення до голів обласних державних адміністрацій щодо підтримки членів сімей військовополонених, які проживають у різних областях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

Як зазначається, омбудсмен попросила зробити усе можливе, щоб моряки та їхні сім’ї відчували постійну підтримку.

"Я переймаюся питаннями родичів наших хлопців, які утримуються в полоні РФ. Тому запропонувала головам обладміністрацій сприяти проведенню у кожному регіоні акцій на підтримку наших моряків, нагадати про агресію РФ, привернути увагу громадян і міжнародної спільноти до тих, кого незаконно утримують у російських в’язницях. Буду вдячна за реакцію на мої листи", - написала Денісова.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером закликав його посилити зусилля для звільнення всіх українських заручників.

РБК-Україна писало, що українська делегація на дебатах у ПАРЄ закликала ввести "Азовський пакет санкцій" проти Росії через захоплення українських суден і моряків в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.