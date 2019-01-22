Єврокомісія наприкінці січня направить місію в Маріуполь

Ілюстративне фото (mariupolrada.gov.ua)

Місія буде працювати на Донбасі 28-29 січня

Європейська комісія в кінці січня направить місію в Маріуполь (Донецька область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

За інформацією журналіста, 28-29 січня спеціальна місія ЄС відправиться на Донбас для вивчення ситуації, що склалася через агресію Росії проти України.

"Європейська комісія надішле місію в Маріуполь 28-29 січня", - написав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомляв, що в кінці січня спеціальна місія ЄС буде вивчати питання зміцнення українського Донбасу.

"Ця місія подивиться комплексно на різні проекти...Лайчак (міністр закордонних справ Словаччини і голова ОБСЄ Мирослав Лайчак, - ред.) буде говорити з міністрами закордонних справ ЄС, він звернеться з конктретними пропозиціями, але за результатами роботи місії, яка буде в кінці цього місяця", - повідомляв Клімкін.

Також повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі отримає нове обладнання, щоб краще фіксувати обстріли.