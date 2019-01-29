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Данія вимагає від ЄС ввести санкції проти Росії через агресію в Азовському морі

Новини » Політика    29.01.2019 - 10:48
Данія вимагає від ЄС ввести санкції проти Росії через агресію в Азовському морі
Фото: Андерс Самуэльсен (flickr.com unisgeneva)

Данія закликає РФ звільнити українських моряків

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен засудив обстріл і викрадення українських суден співробітниками ФСБ в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС Данії.

Самуельсен розповів, що на цьому тижні зустрінеться зі своїми колегами з ЄС на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Бухаресті, де поставить питання про введення санкцій проти Росії, якщо українські моряки не будуть звільнені.

"ЄС повинен реагувати на агресивну поведінку Росії. Якщо Росія не хоче звільняти моряків, я візьму на себе ініціативу щодо введення нових санкцій ЄС", - заявив Самуэльсен.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський Союз очікує від Росії негайного звільнення затриманих в районі Керченської протоки українських моряків.

Нагадаємо, на Раді Росія-НАТО союзники Північноатлантичного альянсу закликали РФ звільнити незаконно затриманих в Керченській протоці українських моряків.

Додамо, Парламентська асамблея Ради Європи 25 січня проголосувала за річний звіт Моніторингового комітету Асамблеї, в якому засудила відсутність прогресу в питанні звільнення незаконно утримуваних в українців Росії.

До цього Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову.

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