ЄС очікує від РФ звільнення українських моряків та кораблів

Фото: затримані українські моряки (facebook.com ukr.embassy.usa)

ЄС в черговий раз заявляє про свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України

Європейський Союз очікує від Росії негайного звільнення затриманих в районі Керченської протоки українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЄС.

В ЄС зазначили, що погіршення ситуації в Керченській протоці і Азовському морі, кульмінацією якого стала ескалація 25 листопада 2018 року і затримання 24-х українських моряків та їх судів, викликало глибоке занепокоєння у ЄС.

"ЄС в черговий раз заявляє про свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя. Євросоюз очікує від Росії негайного звільнення всіх затриманих українських моряків, а також повернення захоплених судів та забезпечення вільного проходу всіх суден через Керченську протоку", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейська комісія в кінці січня надішле місію в Маріуполь (Донецька область). 28-29 січня спеціальна місія ЄС відправиться на Донбас для вивчення ситуації, що склалася через агресію Росії проти України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомляв, що в кінці січня спеціальна місія ЄС буде вивчати питання зміцнення українського Донбасу.