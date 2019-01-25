ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ЄС очікує від РФ звільнення українських моряків та кораблів

Новини » Політика    25.01.2019 - 15:14
ЄС очікує від РФ звільнення українських моряків та кораблів
Фото: затримані українські моряки (facebook.com ukr.embassy.usa)

ЄС в черговий раз заявляє про свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України

Європейський Союз очікує від Росії негайного звільнення затриманих в районі Керченської протоки українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЄС.

В ЄС зазначили, що погіршення ситуації в Керченській протоці і Азовському морі, кульмінацією якого стала ескалація 25 листопада 2018 року і затримання 24-х українських моряків та їх судів, викликало глибоке занепокоєння у ЄС.

"ЄС в черговий раз заявляє про свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя. Євросоюз очікує від Росії негайного звільнення всіх затриманих українських моряків, а також повернення захоплених судів та забезпечення вільного проходу всіх суден через Керченську протоку", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейська комісія в кінці січня надішле місію в Маріуполь (Донецька область). 28-29 січня спеціальна місія ЄС відправиться на Донбас для вивчення ситуації, що склалася через агресію Росії проти України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомляв, що в кінці січня спеціальна місія ЄС буде вивчати питання зміцнення українського Донбасу.

НАТО закликає Росію звільнити українських моряків, - Столтенберг РФ незалежно від подальшого членства має сплатити борг Раді Європи, - президент ПАРЄ
Новини України ЕвросоюзРосійська Федераціяморяки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся