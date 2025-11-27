Дания создала "ночную стражу" дипломатов для слежки за Трампом через Гренландию, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как пишет издание, специальная команда работает в Министерстве иностранных дел Дании с 17:00 до утра, отслеживая все публичные заявления и перемещения Трампа, пока Копенгаген спит.

В 7:00 утра "ночной дозор" готовит и рассылает отчет правительству и соответствующим ведомствам о том, что произошло за ночь.

По данным СМИ, такая практика появилась после дипломатического напряжения между Копенгагеном и Вашингтоном весной, когда Трамп угрожал взять под контроль Гренландию.

В МИД Дании объяснили, что именно ситуация вокруг острова и значительная разница во времени с США стали ключевыми причинами введения ночного мониторинга.

"Справедливо будет сказать, что ситуация в Гренландии и разница во времени между Данией и Соединенными Штатами были достаточно важным фактором, способствовавшим введению этой договоренности весной", - сообщили источник близкий к министерству иностранных дел.

Что известно о Гренландии

Гренландия - остров между Северо-Ледовитым и Атлантическим океанами, более 80% ее территории покрыто льдом.

В течение последних 300 лет остров находился под колониальным управлением Дании и Норвегии, иногда одновременно обеих стран.

Во время Второй мировой войны Гренландия формально получила независимый статус, а США и Канада контролировали ее стратегически: американские ВВС использовали остров как военную базу.

После войны остров вернули под управление Дании, отменив колониальный статус.

Сейчас Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания, имеет собственное правительство и представительство в датском парламенте. В то же время американская база на острове остается.