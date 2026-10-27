Дания раскритиковала переговоры с Путиным: премьер Норвегии объяснил свой шаг

Фредериксен заявила, что не видит признаков того, что Россия стремится к миру с Европой. По ее словам, об инициативе переговоров не договаривались с другими европейскими лидерами.

"Я не вижу никаких признаков того, что Россия стремится к миру с Европой - ни в продолжающейся ежедневно гибридной войне, ни в Украине, где они ежедневно совершают жестокие и агрессивные атаки", - сказала датский премьер.

Она подчеркнула, что европейским странам следует сохранять единство, а не действовать самостоятельно. Фредериксен также заявила, что "очень скептически" относится к переговорам с Путиным.

Что ответил премьер Норвегии

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что его разговор с Путиным состоялся утром и длился около 90 минут.

По его словам, союзные страны и партнеры были уведомлены о звонке заранее.

Стере также призвал к деэскалации войны в Украине. Он отметил, что его позиция совпадает с подходом президента Финляндии Александра Стубба и Коалиции желающих.

Кроме того, норвежский премьер выразил мнение, что Москва тщательно готовится к запланированным в ближайшее время трехсторонним переговорам в Абу-Даби.

Переговоры европейцев с Путиным

Напомним, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Целью контакта было передать позицию Украины по поводу предстоящих мирных переговоров, которые планируют провести в Абу-Даби.