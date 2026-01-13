Дания решительно выступила против попыток покупки Гренландии и давления на малые страны

Премьер подчеркнула, что Гренландия не продается, а границы государств нельзя менять силой. По ее словам, это не только вопрос острова или Королевства Дании, а принципиальный вопрос международного права.

"Границы нельзя менять силой, народы нельзя покупать, а малые страны не должны бояться более сильных", - заявила Фредериксен.

Она подчеркнула, что Дания готова сотрудничать с США и другими союзниками в вопросах безопасности, и повторит свою позицию на предстоящей встрече с американской делегацией.

"Мы говорим это вместе с союзниками на Севере, в Европе и по всему миру, чтобы защитить демократический мировой порядок, созданный предыдущими поколениями", - добавила премьер-министр.

Таким образом, Дания демонстрирует решимость защищать территориальную целостность Гренландии и принципы международного права в ответ на потенциальные попытки более сильных государств давить на меньшие.