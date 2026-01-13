Данія рішуче виступила проти спроб купівлі Гренландії та тиску на малі країни

Прем’єрка наголосила, що Гренландія не продається, а кордони держав не можна змінювати силою. За її словами, це не лише питання острова чи Королівства Данії, а принципове питання міжнародного права.

"Кордони не можна змінювати силою, народи не можна купувати, а малі країни не повинні боятися сильніших", - заявила Фредеріксен.

Вона підкреслила, що Данія готова співпрацювати з США та іншими союзниками у питаннях безпеки, і повторить свою позицію на майбутній зустрічі з американською делегацією.

"Ми говоримо це разом із союзниками на Півночі, у Європі та по всьому світу, щоб захистити демократичний світовий порядок, створений попередніми поколіннями", - додала прем’єр-міністр.

Таким чином, Данія демонструє рішучість захищати територіальну цілісність Гренландії та принципи міжнародного права у відповідь на потенційні спроби сильніших держав тиснути на менші.