У Конгресі США запропонували нові санкції проти "Північного потоку-2"

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Сенатор Конгресу США від Республіканської партії Енді Бар підготував законопроект

Сенатор Конгресу США від Республіканської партії Енді Бар підготував законопроект про енергетичну безпеку Європи, що передбачає введення нових санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік - 2". Про це повідомляється на сайті конгресмена.

Сенатор пропонує заборонити в'їзд до США фізичним особам, які мають яке-небудь відношення до суден, який закладають труби при будівництві "Північного потоку-2"

"Енергетична безпека наших європейських партнерів є стратегічним пріоритетом для Сполучених Штатів. Закон буде сприяти припиненню будівництва газопроводу і забезпеченню, щоб Росія не продовжувала підривати енергетичну безпеку наших союзників по НАТО в Європі", - сказав Бар.

У документі також йдеться, що президент США буде наділений повноваженнями накладати санкції на організації, що надають фінансові та страхові послуги трубопровідним компаніям, які підтримують експорт російських енергоносіїв. Газопровід названий в тексті не комерційним, а більшою мірою політичним проектом.

За словами Барра, будуючи "Північний потік-2" Росія розширює свій вплив у Європі і адміністрації Трампа слід розробити "стратегію підвищення регіональної енергетичної безпеки союзників США в ЄС".

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини і президент Християнсько-демократичного союзу Анегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не існує можливостей зупинити будівництво російського газопроводу "Північного потоку-2".