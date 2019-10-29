ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Конгресі США запропонували нові санкції проти "Північного потоку-2"

Новини » Політика    29.10.2019 - 14:14
У Конгресі США запропонували нові санкції проти "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Сенатор Конгресу США від Республіканської партії Енді Бар підготував законопроект

Сенатор Конгресу США від Республіканської партії Енді Бар підготував законопроект про енергетичну безпеку Європи, що передбачає введення нових санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік - 2". Про це повідомляється на сайті конгресмена.

Сенатор пропонує заборонити в'їзд до США фізичним особам, які мають яке-небудь відношення до суден, який закладають труби при будівництві "Північного потоку-2"

"Енергетична безпека наших європейських партнерів є стратегічним пріоритетом для Сполучених Штатів. Закон буде сприяти припиненню будівництва газопроводу і забезпеченню, щоб Росія не продовжувала підривати енергетичну безпеку наших союзників по НАТО в Європі", - сказав Бар.

У документі також йдеться, що президент США буде наділений повноваженнями накладати санкції на організації, що надають фінансові та страхові послуги трубопровідним компаніям, які підтримують експорт російських енергоносіїв. Газопровід названий в тексті не комерційним, а більшою мірою політичним проектом.

За словами Барра, будуючи "Північний потік-2" Росія розширює свій вплив у Європі і адміністрації Трампа слід розробити "стратегію підвищення регіональної енергетичної безпеки союзників США в ЄС".

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини і президент Християнсько-демократичного союзу Анегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не існує можливостей зупинити будівництво російського газопроводу "Північного потоку-2".

Пристайко розповів, коли буде призначено посла України в США Тіло вбитого ватажка ІДІЛ поховали в морі
Новини України Сполучені Штати АмерикиСеверный поток-2Санкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся