Коболєв назвав вагомий аргумент України проти "Північного потоку-2"

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Росія на тристоронніх переговорах порушувала питання дозволу для завершення будівництва "Північного потоку-2"

Вагомим аргументом України проти газопроводу "Північний потік-2" та російського "Газпрому" перед європейськими партнерами є збереження вікна для залучення європейський партнерів до капіталу оператора газотранспортної системи. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зі слів Коболєва, на тристоронніх переговорах щодо транзиту газу територією України після 2019 року російська сторона порушувала питання надання дозволу для завершення будівництва "Північного потоку-2".

"Це питання порушувалося в двосторонньому форматі, де українська сторона не була присутня, але, як мені повідомили джерела з Європейської комісії, серед аргументів "Газпрому" була одна цікава теза: "Наш проект (тобто ПП2), не тільки суто комерційний, а й цілком проєвропейський, бо в ньому є європейські компанії-партнери. Ми готові ділитись прибутками від транспортування газу з вами", - розповів голова "Нафтогазу".

Він додав що cаме тому важливо розуміти перед голосуванням за проект закону 2239-1 про анбандлінг, що "збереження вікна для залучення партнера в капітал оператора ГТС - наш вагомий аргумент проти "Північного потоку-2".

"Ми не можемо програти конкурентну боротьбу за європейських партнерів з "Газпромом". Навіть на рівні декларацій", - підсумував Коболєв.

Нагадаємо, 28 жовтня відбувся четвертий раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні з транзиту російського газу через Україну в Європу на наступний рік.

18 жовтня Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".