Дания выделила более 40 млн долларов для восстановления Украины

Дания выделила Украине новый пакет финансовой помощи на общую сумму 42,9 млн долларов. Преимущественно эти деньги пойдут на восстановление Николаева и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин , территорий и инфраструктуры Украины.

"Утвердили новый пакет помощи для Украины на 42,9 миллиона долларов, с главным вниманием на Николаеве и области. Важно продолжать восстановление региона, усиливать его подготовку к зиме", - сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

В пакете помощи среди прочего предусмотрели закупку и монтаж оборудования для теплоснабжения, водоснабжения, централизованного отопления, поддержку реконструкции критического социальной инфраструктуры и гражданских учреждений в регионе.

Дания взяла шефство над Николаевской областью

Дания взяла на себя ведущую роль в восстановлении Николаева.

7 марта 2023 года был заключен меморандум о создании партнерства Дании, Николаева и Николаевской области. Сотрудничество сосредоточено на восьми направлениях: инфраструктура, эффективное управление, морская отрасль, транспорт, городское планирование, развитие малого и среднего бизнеса, зеленый переход, молодежь и культура.

Помощь от Дании

Недавно Дания выделила пакет военной помощи Украине на сумму более полумиллиарда долларов. В него вошли танки, боеприпасы и дроны.

Также сообщалось, что Дания взяла хранившиеся в музеях танки Leopard 1A5 для обучения украинских бойцов. Машины оказались в лучшем техническом состоянии, чем на складах.