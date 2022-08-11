Данія збільшить фінансову допомогу Україні на 110 млн євро

Під час міжнародної конференції донорів у Копенгагені, Великобританія та Данія оголосили про збільшення допомоги Україні у вигляді грошей та зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Британія заявила про додаткові поставки Україні ракетних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів. Данія, зі свого боку, планує збільшити фінансову допомогу Україні на 110 млн євро. "Це війна проти цінностей, на яких побудована Європа та вільний світ... Сьогодні ми підтверджуємо нашу відданість підтримці України", - заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.