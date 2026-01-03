Дания ужесточает депортацию иностранных граждан

В Дании заявили о намерении ужесточить правила депортации иностранных граждан, осужденных за тяжкие преступления, независимо от их степени интеграции в общество и связей со страной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Euractiv.
В новогоднем обращении было заявлено, что иностранцы, получившие тюремный срок не менее одного года за тяжкие преступления, должны подлежать высылке.
Власти намерены в ближайшее время представить "комплексную реформу депортации", направленную на расширение практики выдворения осужденных мигрантов.
"Это будет означать, что из Дании будет депортировано еще больше иностранных преступников", – заявила она.
С 2015 года линия правящей партии в сфере миграции последовательно ужесточалась, а после формирования правительства в 2019 году акцент был сделан на расширение возможностей для депортации.
По ее словам, действующая политика уже позволяет выдворять значительное число иностранных правонарушителей.
"Благодаря строгой датской иммиграционной политике – и нашей готовности расширять границы конвенций – мы уже депортируем многих иностранных преступников", – заявила она.
Отдельное внимание было уделено проблеме дорожной безопасности.
"Мы не хотим вашего безответственного вождения и культуры доминирования. Вам здесь не место", – сказала Фредериксен.
Согласно данным за 2024 год, около четверти осужденных за безответственное вождение в стране являются иностранцами.
Дания также участвует в инициативе по пересмотру подходов к применению Европейской конвенции по правам человека в миграционных делах.
Несмотря на поддержку этой линии большинством стран Совета Европы, Копенгаген намерен действовать без ожидания изменений судебной практики.
"Вместо того, чтобы ждать несколько лет, (...) мы берем на себя инициативу и внедряем законодательство до лета", – сказала она. При этом власти признают риск возможного конфликта с международным правом на фоне приближающихся парламентских выборов.
Напоминаем, что датская служба оборонной разведки впервые включила США в перечень потенциальных рисков для национальной безопасности, связав это с усилением геополитической конкуренции в Арктическом регионе и ростом напряженности вокруг стратегически важных территорий.
Отметим, что власти Дании сформировали специальную группу для постоянного отслеживания публичных заявлений и шагов президента США Дональда Трампа, чтобы оперативно оценивать их возможное влияние на внешнюю политику и национальные интересы страны.