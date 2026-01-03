Данія посилює депортацію іноземних громадян

Курс на посилення депортації

У новорічному зверненні було заявлено, що іноземці, які отримали тюремний термін щонайменше один рік за тяжкі злочини, мають підлягати висилці.

Влада має намір найближчим часом представити "комплексну реформу депортації", спрямовану на розширення практики видворення засуджених мігрантів.

"Це означатиме, що з Данії буде депортовано ще більше іноземних злочинців", - заявила вона.

Міграційна політика і статистика

З 2015 року лінія правлячої партії у сфері міграції послідовно посилювалася, а після формування уряду у 2019 році акцент було зроблено на розширення можливостей для депортації.

За її словами, чинна політика вже дає змогу видворяти значну кількість іноземних правопорушників.

"Завдяки суворій данській імміграційній політиці - і нашій готовності розширювати межі конвенцій - ми вже депортуємо багатьох іноземних злочинців", - заявила вона.

Окрему увагу було приділено проблемі дорожньої безпеки.

"Ми не хочемо вашого безвідповідального водіння і культури домінування. Вам тут не місце", - сказала Фредеріксен.

Згідно з даними за 2024 рік, близько чверті засуджених за безвідповідальне водіння в країні є іноземцями.

Право, політика та вибори

Данія також бере участь в ініціативі щодо перегляду підходів до застосування Європейської конвенції з прав людини в міграційних справах.

Попри підтримку цієї лінії більшістю країн Ради Європи, Копенгаген має намір діяти без очікування змін судової практики.

"Замість того, щоб чекати кілька років, (...) ми беремо на себе ініціативу і впроваджуємо законодавство до літа", - сказала вона. При цьому влада визнає ризик можливого конфлікту з міжнародним правом на тлі парламентських виборів, що наближаються.