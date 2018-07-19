Одним із основних завдань ДСНС є знешкодження боєприпасів на Донбасі

Данія допомагатиме Україні в розмінуванні територій. Відповідні домовленості були досягнуті сьогодні, 19 липня 2018 року, у ході зустрічі голови Держслужби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна з представниками Данської групи з розмінування, повідомляє прес-служба ДСНС.

За словами Чечоткіна, внаслідок агресії Російської Федерації проти України значна частина Донецької та Луганської областей була забруднена вибухонебезпечними предметами і основним завданням ДСНС є знешкодження цих боєприпасів.

“Беручи до уваги використання терористичними угрупованнями новітніх систем озброєння та зразків боєприпасів, службою максимально докладається зусиль щодо технічного переоснащення піротехнічних підрозділів, у тому числі шляхом налагодження міжнародного співробітництва", - зазначив Чечоткін.

Зокрема, у ході зустрічі було підписано спільну декларацію про наміри між ДСНС та Данською групою з розмінування.

За словами голови програми Данської групи з розмінування Генрі Ліча, підписання Декларації стане новим етапом мобілізації ресурсів для підтримки ДСНС в їх роботі на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 34 тис. боєприпасів.