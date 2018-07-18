Піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 34 тис. боєприпасів

За три минулі дні піротехніки виявили 654 боєприпаси

Піротехнічні підрозділи Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили понад 34 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Так, з початку року піротехніки вилучили 34 568 вибухонебезпечних предметів, серед яких, зокрема, 569 авіабомб.

Крім того, зазначається, що за три минулі дні піротехніки виявили 654 боєприпаси, зокрема 83 авіаційні бомби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці виявили у лісосмузі у Харківській області схрон з гранатометами.