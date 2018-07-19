Одной из основных задач ГСЧС является обезвреживание боеприпасов на Донбассе

Дания поможет Украине в разминировании территорий. Соответствующие договоренности были достигнуты сегодня, 19 июля 2018 года, в ходе встречи главы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина с представителями Датской группы по разминированию, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По словам Чечеткина, в результате агрессии Российской Федерации против Украины значительная часть Донецкой и Луганской областей была загрязнена взрывоопасными предметами и основной задачей ГСЧС является обезвреживание этих боеприпасов.

“Принимая во внимание использование террористическими группировками новейших систем вооружения и образцов боеприпасов, служба максимально прилагает усилия по техническому переоснащению пиротехнических подразделений, в том числе путем налаживания международного сотрудничества", - отметил Чечеткин.

В частности, в ходе встречи было подписано совместное заявление о намерениях между ГСЧС и Датской группой по разминированию.

По словам главы программы Датской группы по разминированию Генри Лича, подписание Декларации станет новым этапом мобилизации ресурсов для поддержки ГСЧС в их работе на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что пиротехники ГСЧС с начала года изъяли более 34 тыс. боеприпасов.