Данія погодила новий оборонний пакет для України: що увійшло до допомоги

Уряд Данії та профільний парламентський комітет у вівторок узгодили деталі 28-го пакета військової допомоги для України загальною вартістю 1,4 мільярда данських крон (близько 217 мільйонів доларів).

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповіли у міністерстві оборони Данії.

Новий пакет передбачає додаткове фінансування "данської моделі" - програми спільного виробництва зброї в Україні - у розмірі 100 мільйонів крон.

Ще понад 370 мільйонів крон буде спрямовано на ініціативу PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України, а 80 мільйонів крон - на закупівлю пального через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

"За допомогою цього пакета допомоги ми забезпечимо Україні низку вирішальних бойових можливостей у найближчі місяці за допомогою данської моделі та ініціативи PURL", - сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Програма PURL

Нагадаємо, що PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна ініціатива США та НАТО, покликана прискорити постачання озброєння Україні. У межах цієї програми формується пріоритетний список потреб Збройних сил України, який передають союзникам для оперативного фінансування закупівель.

Партнери перераховують кошти на спеціальний рахунок НАТО, після чого Сполучені Штати забезпечують постачання зброї відповідно до українських запитів.

У вересні стало відомо, що адміністрація президента Дональда Трампа схвалила перші два пакети військової допомоги Україні в межах програми PURL.