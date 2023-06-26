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Дания начала обучение украинских пилотов на F-16

Фото: Дания начала обучение украинских пилотов на F-16 (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Дания приступила к обучению украинских пилотов на истребителях F-16. К тому же страна планирует заменить свои самолеты F-16 на F-35 раньше, чем ожидалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен отметил, что Дания, которая является членом НАТО, "сделала шаг по началу обучения и повышения квалификации украинских пилотов".

"Мы также рассмотрим, стоит ли делать конкретные пожертвования Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть", - сказал он.

По его словам, украинские пилоты должны пройти от шести до восьми месяцев обучения прежде, чем возможная передача датских самолетов F-16 станет реальностью.

Кроме того, он также заявил, что Дания снимет самолеты F-16 с вооружения в 2025 году. Это на два года раньше запланированного.

Так, страна заказала 27 истребителей F-35A, которые заменят более чем 40-летние F-16. Переход на F-35A Joint Strike Fighter состоится с конца 2023 до конца 2025 года.

F-16 для Украины

Союзники отмечают, что передача истребителей Украине будет возможна только после обучения пилотов.

Сообщалось, что Дания планирует обучать украинских пилотов на F-16 на своей авиабазе.

К тому же, страна готова передать Украине F-16, но есть условие.

Добавим, что министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года.

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