Данія почала навчання українських пілотів на F-16

Виконуючий обов'язки міністра оборони Троелс Лунд Поульсен зазначив, що Данія, яка є членом НАТО, "зробила крок щодо початку навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів".

"Ми також розглянемо, чи варто робити конкретну пожертву Україні датських винищувачів F-16 і скільки їх має бути", - сказав він.

За його словами, українські пілоти повинні пройти від шести до восьми місяців навчання, перш ніж можлива передача датських літаків F-16 стане реальністю.

Окрім того, він також заявив, що Данія зніме літаки F-16 з озброєння у 2025 році. Це на два роки раніше запланованого.

Так, країна замовила 27 винищувачів F-35A, які замінять більш ніж 40-річні F-16. Перехід на F-35A Joint Strike Fighter відбудеться з кінця 2023 року до кінця 2025 року.

F-16 для України

Союзники зазначають, що передача винищувачів Україні буде можлива лише після навчання пілотів.

Повідомлялося, що Данія планує навчати українських пілотів на F-16 на своїй авіабазі.

До того ж, країна готова передати Україні F-16, але є умова.

Додамо, що міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що очікувати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.

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