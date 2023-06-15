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Дания планирует обучать украинских пилотов на F-16 на своей авиабазе

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Дания, Четверг 15 июня 2023 22:50
Дания планирует обучать украинских пилотов на F-16 на своей авиабазе Фото: Дания планирует обучать украинских пилотов на F-16 на своей авиабазе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Дания планирует организовать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на своей авиабазе.

Об этом исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сказал в интервью каналу TV2, сообщает РБК-Украина.

По его словам, разработанный совместно с Нидерландами план предусматривает обучение украинцев на F-16 на датской базе военно-воздушных сил Скрюдструп, что в Южной Ютландии. Там расположены датские истребители этого класса.

Поусьсен добавил, что надеется на поддержку других стран, чтобы Дания и Нидерланды смогли представить более конкретный план на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Ожидается, что обучение украинских пилотов начнется сразу после летних каникул.

Однако глава Минобороны отметил, что план не означает, что Дания решила передать Украине свои истребители F-16.

"Мы еще очень далеки от того, чтобы эти самолеты потенциально стали боевыми в украинских Воздушных силах. По моим оценкам, подготовка займет не менее шести месяцев", - сказал Поульсен.

Он добавил, что к вопросу передачи истребителей Украине вернутся уже после обучения.

Обучение украинских пилотов на F-16

В последние несколько недель западные союзники Украины начали активно рассматривать вопросы обучения наших пилотов на истребителях F-16 и других боевых самолетах. Это произошло после того как соответствующую инициативу поддержал президент США Джо Байден.

Нидерланды и Дания возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на F-16. Эти страны имеют специальные авиатренажеры.

По информации СМИ, подготовка украинских пилотов может занять четыре месяца.

При этом западные журналисты пишут, что Дания может начать обучение пилотов уже в августе этого года.

Также сегодня глава Пентагона США Ллойд Остин сообщил, что страны Запада энергично продвигаются вперед в вопросе обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

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