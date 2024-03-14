Дания планирует построить в одном из украинских городов сотни квартир и детсад

Датская сторона планирует заключить контракт с коммунальным предприятием, таким образом завершит длительные переговоры, которые начал бывший мэр Владислав Атрошенко. Основная цель – привлечь крупнейшую частную инвестицию на восстановление Чернигова, пишет чиновник.

"Вместе с подписанием контракта мы получим ссылку на тендерную документацию. На следующей неделе должно состояться объявление тендера на дизайн 7 домов. Затем будет разработка проекта (проектант также будет определен на прозрачном тендере) и конкурс на выбор застройщика. Это все должно произойти до конца 2024 года. года", - добавил Ломако.

Строительство планируется на февраль 2025 года. По рабочему плану, 7 домов и детский сад должны быть завершены к концу первого полугодия 2027 года.

Исполняющий обязанности отметил, что вчера во время онлайн-встречи с Послом Королевства Дании в Украине Оле Эгберт Миккельсеном и директором "Фонда за восстановление Украины" Стеном Орнслундом были обсуждены все принципы и принципы нашего сотрудничества.

После встречи Александр Ломако дал следующие поручения во время совещания:

коммуникация со стороны специалистов горсовета и КП "Черниговстройинвест" должна быть максимально быстрой и четкой;

предоставление информации в полном объеме и формате, подходящем партнерам;

максимальная прозрачность на всех этапах реализации, без намека на возможную коррупцию.

Построенные квартиры станут собственностью общины города и будут распределены среди жителей Чернигова, потерявших свои дома в результате войны России.