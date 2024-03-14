Дания планирует построить в одном из украинских городов сотни квартир и детсад

Дания построит в Чернигове 410 квартир для людей, которые из-за войны потеряли свои дома. Расположены в современных и энергоэффективных постройках и с комфортной внутренней инфраструктурой. Рядом они планируют разместить детский садик на 200 мест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал исполняющего обязанности Черниговского городского головы Александра Ломако.
Датская сторона планирует заключить контракт с коммунальным предприятием, таким образом завершит длительные переговоры, которые начал бывший мэр Владислав Атрошенко. Основная цель – привлечь крупнейшую частную инвестицию на восстановление Чернигова, пишет чиновник.
"Вместе с подписанием контракта мы получим ссылку на тендерную документацию. На следующей неделе должно состояться объявление тендера на дизайн 7 домов. Затем будет разработка проекта (проектант также будет определен на прозрачном тендере) и конкурс на выбор застройщика. Это все должно произойти до конца 2024 года. года", - добавил Ломако.
Строительство планируется на февраль 2025 года. По рабочему плану, 7 домов и детский сад должны быть завершены к концу первого полугодия 2027 года.
Исполняющий обязанности отметил, что вчера во время онлайн-встречи с Послом Королевства Дании в Украине Оле Эгберт Миккельсеном и директором "Фонда за восстановление Украины" Стеном Орнслундом были обсуждены все принципы и принципы нашего сотрудничества.
После встречи Александр Ломако дал следующие поручения во время совещания:
Построенные квартиры станут собственностью общины города и будут распределены среди жителей Чернигова, потерявших свои дома в результате войны России.
Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов . По словам представителя Белого дома Салливана, новый пакет военной помощи для Украины будет содержать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS для системы HIMARS.
К тому же в Белом доме обратились в Конгресс США с призывом как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины. Салливан повторил слова президента США Джо Байдена о том, что "время расходится", и помощь Украине нужна немедленно.
Кроме того, Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины . По словам министра обороны Швеции Поль Йонсона, 15-й пакет помощи рассматривается как важный сигнал для Украины в канун годовщины начала войны, что шведская поддержка будет продолжена, а также как сигнал для России, что Швеция не оставит покинутую войной страну.
Новый пакет военной помощи включает в себя 10 боевых катеров и 20 групповых катеров, а также подводное вооружение, такое как мины и торпеды, на сумму 1,1 миллиарда шведских крон.
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