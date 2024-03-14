Данія планує збудувати в одному з українських міст сотні квартир та дитсадок

Данія збудує у Чернігові 410 квартир для людей, які через війну втратили свої домівки. Розташовані в сучасних та енергоефективних будівлях і з комфортною внутрішньою інфраструктурою. Поруч вони планують розташувати дитячий садок на 200 місць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал виконуючого обов‘язки Чернігівського міського голови Олександра Ломако.
Данська сторона планує укласти контракт з комунальним підприємством, таким чином завершить тривалі переговори, які розпочав колишній мер Владислав Атрошенко. Основна мета - залучити найбільшу приватну інвестицію на відновлення Чернігова, пише посадовець.
"Разом із підписанням контракту ми отримаємо посилання на тендерну документацію. На наступному тижні має відбутися оголошення тендеру на дизайн 7 будинків. Потім буде розроблення проєкту (проєктант також буде визначений на прозорому тендері) та конкурс на вибір забудовника. Це все має відбутися до кінця 2024 року", - додав Ломако.
Будівництво планується на лютий 2025 року. За робочим планом, 7 будинків та дитячий садок мають бути завершені до кінця першого півріччя 2027 року.
Виконуючий обов'язки зазначив, що вчора під час онлайн-зустрічі з Послом Королівства Данії в Україні Оле Егберт Міккельсеном та директором "Фонду за відбудову України" Стіном Орнслундом були обговорені всі принципи та засади нашої співпраці.
Після зустрічі Олександр Ломако надав такі доручення під час наради:
Побудовані квартири стануть власністю громади міста і будуть розподілені серед жителів Чернігова, які втратили свої домівки внаслідок війни Росії.
Нагадаємо, Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на 300 млн доларів. За словами представника Білого дому Саллівана, новий пакет військової допомоги для України міститиме снаряди для артилерії та ракети GMLRS для системи HIMARS.
До того ж, у Білому домі звернулися до Конгресу США із закликом якомога швидше ухвалити законопроєкт про виділення фінансування на підтримку України. Салліван повторив слова президента США Джо Байдена про те, що "час розходжується", і допомога Україні потрібна негайно.
Крім того, Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги для України. За словами міністра оборони Швеції Поль Йонсона, 15-ий пакет допомоги розглядається як важливий сигнал для України напередодні річниці початку війни, що шведська підтримка буде продовжена, а також як сигнал для Росії, що Швеція не залишить покинуту війною країну.
Новий пакет військової допомоги містить 10 бойових катерів і 20 групових катерів, а також підводне озброєння, таке як міни і торпеди, на суму 1,1 мільярда шведських крон.
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