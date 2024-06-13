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Украина и США договорились создать предприятие для ремонта американской бронетехники

Берлин, Четверг 13 июня 2024 10:52
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Украина и США договорились создать предприятие для ремонта американской бронетехники Фото: Украина и США создадут предприятие по ремонту техники (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и США договорились создать совместное предприятие по ремонту и обслуживанию американской бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".

Государственная компания "Украинская оборонная промышленность" подписала меморандум о намерениях создать совместное предприятие с Amentum Services. Это американская компания, являющаяся одной из ведущих компаний в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений.

Украина и США создадут совместное предприятие по возобновлению и техническому обслуживанию бронетехники американского производства.

Ранее представители Amentum Services посетили предприятия "Укроборонпрома". Украинские специалисты ждут от американских партнеров помощи с получением технической документации, оборудования и запчастей для ремонта и технического обслуживания боевых бронированных машин.

Напомним, Украина с немецким оборонным концерном Rheinmetall договорились о совместном производстве боевых бронированных машин Lynx. Первая машина будет выпущена уже в этом году.

Также Украина и Rheinmetall запустили цех для ремонта поврежденных во время боевых действий техники.

Кроме того, Украина получила первую лицензию на производство 155-мм снарядов "натовского" образца. Это стало возможным после заключения соглашения с франко-германской компанией KNDS.

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