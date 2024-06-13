Украина и США договорились создать предприятие для ремонта американской бронетехники

Украина и США договорились создать совместное предприятие по ремонту и обслуживанию американской бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".

Государственная компания "Украинская оборонная промышленность" подписала меморандум о намерениях создать совместное предприятие с Amentum Services. Это американская компания, являющаяся одной из ведущих компаний в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений.

Украина и США создадут совместное предприятие по возобновлению и техническому обслуживанию бронетехники американского производства.

Ранее представители Amentum Services посетили предприятия "Укроборонпрома". Украинские специалисты ждут от американских партнеров помощи с получением технической документации, оборудования и запчастей для ремонта и технического обслуживания боевых бронированных машин.