В Украине появится филиал KNDS: в Минстратегпроме объяснили важность соглашения

Соглашение, подписанное с франко-германской оружейной группой KNDS 7 июня, является важным для Украины. Причем, сразу по нескольким причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

"Подписанное вчера соглашение между KNDS и одним из украинских производителей - очень важно. Почему? Потому что это первая в Украине лицензия на производство снарядов 155 калибра", - отметил он.

По словам Камышина, речь идет о полноценном коммерческом соглашении по лицензионному производству на территории Украины.

"Имея лицензию, украинский партнер сможет достаточно быстро подготовить площадку и начать выпуск продукции", - пояснил министр.

Второй контракт, подписанный 7 июня, по его данным, касается открытия в Украине подразделения по техническому обслуживанию пушек Caesar.

"Часть запчастей будут производиться в Украине с помощью 3D-печати металлических деталей. Кроме того, KNDS подписал письмо о намерениях по созданию дочерней компании группы в Украине. И мы искренне приветствуем это решение. Я убежден, что для оружейников всего мира нет сегодня лучшего места для развития, чем Украина", - констатировал представитель правительства.

Появление KNDS в Украине

7 июня франко-германская оружейная группа KNDS официально оформила создание дочерней компании в Украине.

В частности, во время встречи президента Владимира Зеленского с представителями оборонно-промышленного комплекса Франции, было подписано соглашение по производству боеприпасов по лицензии KNDS.

Напомним, в марте Франция и Германия достигли соглашения, которое позволило компании KNDS создать филиал в Украине.