Дания получила первые истребители F-35 для замены F-16, которые страна передаст Украине

Четыре истребителя F-35 приземлились на авиабазе в Дании в составе первой партии самолетов, которые страна заказала для замены устаревшего парка F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Часть из самолетов F-16 планируется передать Украине.

"Высокопоставленные лица и офицеры аплодировали, когда самолеты в цветах ВВС Дании совершили несколько облетов перед приземлением на авиабазе Скайрдструп", - говорится в материале.

Дания заказала всего 27 истребителей F-35 на сумму 2,2 миллиарда долларов. Они заменят авиапарк страны из 30 F-16, которым более 40 лет. Этот переход продлится до конца 2025 года.

После торжественного прибытия в четверг первые четыре самолета будут официально переданы Дании американским производителем Lockheed Martin 1 октября.

F-16 для Украины

18 августа СМИ сообщили, что США одобрили передачу Украине самолетов F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина получит истребители после завершения обучения пилотов.

Позже стало известно, что Дания начала обучение первой группе украинских пилотов на истребителях F-16. Речь идет о восьми летчиках . Планируется, что страна передаст Украине 19 самолетов F-16.