У Латвії продовжили режим надзвичайного стану і послабили карантин

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Уряд країни з 12 травня почне пом'якшення карантину

Уряд Литви прийняв рішення продовжити режим надзвичайного стану в країні, який було введено через пандемію коронавірусу, до 9 червня. Про це повідомляє видання Delfi.

При цьому повідомляється, що також було прийнято рішення про ослаблення карантинних заходів з 12 травня.

Так, будуть дозволені збори не більше 25 осіб одночасно при дотриманні дистанції у два метри. У громадському транспорті введуть обов'язкове носіння масок.

Також будуть дозволені групові тренування, за участю не більше 25 осіб. Заняття спортом у приміщеннях повинні бути не довше трьох годин, а тренування на свіжому повітрі можуть проходити без часових обмежень. Займаються спортом люди повинні також дотримуватися дистанцію два метри.

Також дозволено проводити невеликі громадські заходи - теж до 25 осіб. Тривалість заходу не може перевищувати три години, а учасники повинні дотримуватися дистанцію два метри. Також організатори заходів повинні забезпечити наявність засобів дезінфекції.

Також поступово почнуть працювати музеї, бібліотеки та приватні культурні простори, наприклад, кінотеатри та концертні зали. Однак відновити свою роботу вони зможуть після введення санітарного протоколу. Буде дозволено організовувати культурні заходи, в яких можна брати участь, не виходячи з автомобіля.

Відкриються дитячі садки для дітей віком від п'яти до шести років.

Торгові центри зможуть працювати вихідними та на свята, дотримуючись колишні заходи обережності і закликаючи клієнтів дистанціюватися.

Ресторани і місця розваг зможуть працювати до півночі.

Нагадаємо, 14 березня уряд Литви оголосило про введення обмежень для боротьби з поширенням коронавіруса в країні. Тоді уряд постановив запровадити загальнонаціональний двотижневий карантин у країні. Разом з Литвою подібні обмеження ввели і уряд Латвії.

Крім того, 3 березня в Латвії підтвердили першу смерть від COVID-19. Померла 99-річна жінка, яка мала ряд хронічних захворювань.