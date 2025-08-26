RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Дания организует неформальные встречи министров ЕС: будут говорить и о поддержке Украины

Фото: министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Дания вместе с Европейской службой внешних действий организует неформальные встречи министров иностранных дел и министров обороны стран ЕС. Будут говорить, в частности, о военной поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Датского председательства в Совете ЕС.

Как сообщается, встреча министров обороны запланирована на 28 и 29 августа.

В первый день министров приглашают на предварительное мероприятие по вопросам обороны, а затем на светский ужин во дворце Фредериксберг.

Неформальная встреча запланирована на 29 августа и предоставит возможность для стратегического обсуждения сотрудничества ЕС в сфере безопасности и обороны, в частности относительно военной поддержки ЕС Украине и обороноспособности.

Встреча министров иностранных дел запланирована на 29 и 30 августа. Отмечается, что такой формат создает возможность для более открытого обсуждения и размышлений по стратегическим вопросам, связанным с ролью и положением ЕС на мировой арене.

 

Помощь Украине от Дании

Напомним, с 1 июля Дания приняла председательство в Совете ЕС от Польши. Как известно, лозунг председательства Дании - "Сильная Европа в меняющемся мире".

В датском правительстве отмечали, что главной задачей будет создание более устойчивого и независимого Европейского Союза, который способен самостоятельно отвечать на геополитические вызовы. Также среди приоритетов - поддержка Украины и санкции против РФ.

Стоит отметить, что Дания остается одной из самых активных стран-партнеров Украины. Копенгаген предоставил украинской армии военную помощь, в том числе и тяжелую технику.

Также Дания присоединилась к авиационной коалиции, передав Украине самолеты F-16.

Кроме того, Украина и Дания начинают производство оружия. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство.

