Еще одна страна готовит радикальные изменения: детям хотят запретить соцсети

Правительство Дании готовит запрет пользования социальными сетями для детей в возрасте до 15 лет. Премьер-министр Метте Фредериксен подчеркнула, что смартфоны и соцсети "украли детство" у детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Фредериксен объявила об инициативе во время открытия парламентской сессии. Она отметила, что чрезмерное пользование соцсетями связано с ростом тревожности, депрессий и проблем с концентрацией среди молодежи.
По ее словам, запрет будет охватывать несколько популярных соцсетей. В то же время родители смогут разрешить детям пользоваться ими с 13 лет. Правительство надеется, что новые правила вступят в силу уже в следующем году.
Министр цифровизации Дании Каролине Стаге назвала инициативу "прорывом" и отметила, что государство должно "перейти от цифрового плена к сообществу".
Фредериксен также привела данные, согласно которым 60% юношей в возрасте 11-19 лет не видятся с друзьями в свободное время, а 94% датских детей имеют аккаунт в соцсетях еще до 13 лет.
Напомним, Австралия первой в мире запретила пользование соцсетями детям до 16 лет. Закон обязывает компании вроде Meta и TikTok блокировать доступ несовершеннолетним, а за нарушение предусматривает штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.
Также в Германии предлагают ограничить доступ детей к соцсетям, чтобы уменьшить онлайн-зависимость и защитить психическое здоровье. Министр юстиции Стефани Хубиг призывает установить четкий возрастной порог, чтобы облегчить контроль для родителей и предотвратить кибербуллинг.
В Швеции планируют ввести возрастные ограничения для соцсетей, чтобы остановить вербовку детей преступными группировками. По данным полиции, банды привлекают подростков через Instagram и TikTok - иногда даже 11-летних.