Данилюк: Донбас має стати обличчям реформ в Україні

Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Секретар РНБО заявив, що Україна концентруватиме фінансові ресурси на Донбасі

Підконтрольний українській владі Донбас має стати обличчям проведених реформ. Про це в інтерв'ю El Pais заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.

За його словами, на сьогодні Донбас слід розглядати не як проблему, а як місце, на якому Україна повинна максимально сфокусувати реформи.

"Ми повинні сконцентрувати фінансові ресурси на сході України. Найголовніше - створити критичну масу. Бо без неї ніхто не відчує ефекту", - зазначив Данилюк.

Він додав, що для запуску плану відновлення Донбасу був обраний Маріуполь, так як там проживає велика кількість переселенців і є малий і середній бізнес.

"Армія надає особливу атмосферу цьому місцю через свою присутність, адже військова техніка руйнує дороги, і немає стимулу їх будувати, якщо війна буде продовжуватися. Крім того, існує вплив Росії, яка створює постійне відчуття загрози", - підкреслив Данилюк.

На його думку, на Донбасі мають запрацювати нові лікарні і нові школи, щоб "Донбас став обличчям реформ" у медицині та освіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва може приєднатися до відновлення інфраструктури Донбасу.

У липні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зобов'язана паралельно закінчувати війну і відновлювати Донбас.