ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Данилюк і Баканов домовилися посилити боротьбу з контрабандою

Новини » Політика    12.06.2019 - 15:22
Данилюк і Баканов домовилися посилити боротьбу з контрабандою
Фото: Іван Баканов (УНІАН)

Також вони обговорили активізацію протидії СБУ спробам дестабілізувати ситуацію в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк 12 червня провів робочу нараду з виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України (СБУ) Іваном Бакановим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативний штаб РНБО.

Під час наради йшлося про необхідність посилення боротьби з контрабандою. Данилюк і Баканов обговорили активізацію протидії СБУ спробам дестабілізувати ситуацію на Сході та Півдні України, зокрема, в частині попередження терористичних актів на об'єктах критичної інфраструктури та визначили спільні кроки в цьому напрямку.

Нагадаємо, перший заступник глави Служби безпеки України Іван Баканов отримав звання лейтенанта, щоб мати доступ до важливої та секретної інформації після його призначення в СБУ.

22 травня Зеленський призначив Баканова першим заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ №316/2019 на сайті президента оприлюднено.

Додамо, раніше Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.

 

"ЛНР" передає Україні завербованих ув'язнених, - СБУ Баканов отримав звання лейтенанта для доступу до секретної інформації
Новини України Служба безпеки УкраїниРНБООлександр Данілюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся