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Данилюк и Баканов договорились усилить борьбу с контрабандой

Новости » Политика    12.06.2019 - 15:22
Данилюк и Баканов договорились усилить борьбу с контрабандой
Фото: Иван Баканов (УНИАН)

Также они обсудили активизацию противодействия СБУ попыткам дестабилизировать ситуацию в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк 12 июня провел рабочее совещание с исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб СНБО.

Во время совещания шла речь о необходимости усиления борьбы с контрабандой. Данилюк и Баканов обсудили активизацию противодействия СБУ попыткам дестабилизировать ситуацию на Востоке и Юге Украины, в частности, в части предупреждения террористических актов на объектах критической инфраструктуры и определили совместные шаги в этом направлении.

Напомним, первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации после его назначения в СБУ. 

22 мая Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №316/2019 на сайте президента.

Добавим, ранее Зеленский утвердил новый состав Совета по национальной безопасности и обороны.

 

"ЛНР" передает Украине завербованных заключенных, - СБУ Баканов получил звание лейтенанта для доступа к секретной информации
Новости Украины Служба безопасности УкраиныСНБОАлександр Данилюк
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