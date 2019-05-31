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Зеленський провів перше на посаді президента засідання РНБО

Новини » Політика    31.05.2019 - 17:01
Зеленський провів перше на посаді президента засідання РНБО
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський зібрав РНБО через проблеми у вугільній галузі

Президент України Володимир Зеленський провів перше під своїм головуванням засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це йдеться в повідомленні на сайті президента

На нараді з питань енергетичної безпеки Зеленський нагадав, що два роки тому загинули 8 гірників на шахті "Степова" ("Львіввугілля"), а цього року на окупованій частині Луганської області загинули 17 осіб на шахті "Східкарбон".

"Проблеми у вугільній галузі мають спільне коріння, де б вони не виникали", - підкреслив Зеленський.

 

Фото: засідання РНБО (president.gov.ua)

Зазначимо, Зеленський скликав РНБО через проблеми вугільної галузі після того, як на шахті "Лісова" у Львівській області в результаті обвалення породи загинули два гірники.

"Сталося велике горе - ми втратили двох людей. Ми сьогодні почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО", - повідомив президент.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що з 31 травня засідання Ради будуть проходити у новому форматі. За його словами, з сьогоднішнього дня РНБО буде збиратися на наради.

 

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