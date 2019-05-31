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Данилюк анонсував зміну формату засідань РНБО 

Новини » Суспільство    31.05.2019 - 02:26
Данилюк анонсував зміну формату засідань РНБО 
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Данилюк заявив, що планує підсилити аналітичну функцію РНБО

Починаючи із 31 травня буде запроваджений новий формат роботи Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент РБК-Україна. 

За його слів, під головуванням президента Володимира Зеленського замість засідань відбуватимуться наради РНБО. 

"Це не буде новий формат засідання. Завтра ми запроваджуємо новий формат роботи, який також передбачений законом. Це нарада членів РНБО під головуванням президента. Ми будемо виділяти теми, які є важливими для держави. Хочу анонсувати, як буде змінюватись робота. По-перше, я хочу підсилити аналітичну функцію РНБО. Ми будемо шукати зараз сильних аналітиків, які зможуть прийняти виклики, які стоять перед державою. Ми будемо збирати резюме на сайті РНБО", - заявив Данилюк. 

За його словами, новий формат буде також покликаний покращити співпрацю президента та членів РНБО з урядом. 

"Ми хочемо, щоб зараз був більш відкритий діалог з Кабінетом міністрів. Ми почули позицію прем’єр-міністра, який налаштований на конструктивну співпрацю і це співпадає з позицією президента", - додав він.

Нагадаємо, раніше Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати РНБО зникли сервери з секретною інформацією. Данилюк зазначив, що ще місяць тому, на всіх стінах висіли великі монітори, які були під'єднані до серверів.

Після цих заяв слідчі ДБР розпочали досудове  розслідування щодо можливої втрати службовими особами адміністрації президента України серверів з секретною інформацією.

Засідання в Нормандському форматі планується усередині липня, - РНБО ДБР розслідує зникнення серверів з секретною інформацією з АП
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