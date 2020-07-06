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Данілов про мовне питання в Україні: ніякої другої російської

Новини » Політика     06.07.2020 - 12:58
Данілов про мовне питання в Україні: ніякої другої російської
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Данілов допустив, що другою мовою може бути англійська

Для України є принциповим питанням мови, тому державною має бути тільки українська. Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що другою мовою в Україні має бути англійська.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Ніякої другої, російської, у нас бути не може - не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну - то має бути тільки державна українська мова", - зазначив він.

Данілов вважає, що другою мовою має бути англійська, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садочка.

Нагадаємо, Конституційний суд України завтра візьметься за розгляд справи щодо конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної.

Зазначимо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" потребує змін.

Як писало РБК-Україна, мовний закон набрав чинності 16 липня минулого року.

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Автор: Анастасия Рокитна

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